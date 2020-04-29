Sanayide yeniden üretim

Şirketlerin yeniden işbaşı yapma kararında ise vaka sayılarındaki ivmenin azalması, ülkelerin sınırlandırmaları gevşetmeye başlaması ve ekonomi yönetiminin destekleri etkili oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan duyurulara göre; üretime başlayan ya da mayısın ilk haftasına kadar başlayacağını açıklayan Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin sayısı 16’ya ulaştı. Bu şirketlerden 3’ünde kademeli üretim başladı. Faaliyete geçeceği tarihi açıklayan 13 şirkete ait 16 fabrikanın büyük kısmında da çarklar dönüyor. Bazı fabrikalarda ise üretime mayıs başında geçilecek.

Federal Mogul İzmit Piston’un Arslanbey tesislerinde üretim başlarken, İzmit fabrikasında üretime verilen aranın 5 Mayıs’ta sona ereceği belirtildi. İzmir Demir Çelik’in de çubuk ve profil haddehaneleri ile çelik haddehanesi için üretime başlamasına karar verildi.

Başka firmalar yolda

KAP’a üretime geçeceğine dair bildirimde bulunan diğer şirketler ise şöyle; Yünsa’nın Tekirdağ Çerkezköy fabrikası, Demisaş, Ford Otomotiv, Karsan, Bosch Fren, Goodyear’ın İzmit ve Adapazarı fabrikaları, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Sanifoam, Borusan Mannesmann’ın İstanbul Halkalı ve Bursa Gemlik fabrikaları, Oyak Renault, Sarkuysan, Lüks Kadife, Brisa ve Akın Tekstil. Firmalara sağlanan finansal desteklerin de etkisiyle, yakında başka şirketlerin de üretime başlaması bekleniyor.





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