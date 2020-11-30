Sanayinin kabinden 25 yıldır esen büyüme rüzgarı

Türkiye’de ilk organize sanayi bölgesinin (OSB) kurulduğu kentimizin sahip olduğu sanayi ekosistemi, ülkemizin yüksek teknoloji üretimindeki başarısına her zaman güç katıyor.

İleri teknoloji üretim

Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla yürümesi için araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyona (yenilik) daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Günümüzde rekabetteki yerimizi sahip olduğumuz bilgi belirlerken, teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’de en fazla katma değer üreten şehirler, Bursa’nın da merkezinde bulunduğu 1’inci bölgede yer alıyor. Bugün Türkiye'mizin ileri teknoloji ihracatının yüzde 60’ını, orta-ileri teknolojilerdeki ihracatının ise yüzde 80’ini 1’inci bölge şehirlerimiz gerçekleştiriyor.

Üretim üssü olan Bursa’da toplamda 11 bin kilometrekarelik yüzölçümünün binde 8’ini oluşturan mevcut sanayi alanlarımızın kent ekonomisine katkısı yüzde 46’ya ulaştı. Diğer taraftan orta yüksek teknoloji yoğunluğunda Türkiye ortalaması yüzde 26 seviyesindeyken, Bursa bu rakamı 2’ye katlamayı başardı.

Ar-Ge ve yenilik

BTSO olarak, 1960’lı yıllarda Türkiye’nin ilk OSB’sini hayata geçirme vizyonuna sahip olduğumuz Bursa’nın ekonomideki yeni başarı hikayelerine imza atması için katma değerli üretim, yüksek teknoloji ve verimlilik konularında da öncü bir rol almasını istiyoruz. Bu amaçla Bursa sanayiinin dönüşüm hamlesine yönelik projeler geliştirdik. 1995'te Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi bulunmayan kentimizde bugün 129 Ar-Ge merkezi ve 30 tasarım merkezi faaliyet gösteriyor.

Otomotivden tekstile

Başta tekstil, otomotiv, makine ve kimya gibi konvansiyonel sektörlerde ulaştığımız üretim tecrübesiyle yüzlerce firmamızın uzay, havacılık ve savunma gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara dönüşümünü sağladık. Bugün Bursa’da birçok firmamız otomotiv, makine ve tekstil sektöründeki potansiyelini uzay savunma havacılık raylı sistemler gibi sektörlerde de başarılı bir şekilde gösteriyor. BTSO üyesi birçok firmamız hayata geçirdiğimiz üretim geliştirme (Ür-Ge) ve kümelenme projeleriyle ülkemizin savunma ve havacılık sektöründe en önemli tedarikçiler arasında yer alıyor.

Model fabrikalar

Bursalı işletmelerin dijital dönüşümünde kılavuz görevi üstlenen Bursa Model Fabrika’mız da firmalara yalın üretim ve dijital dönüşüm alanında hizmet sunuyor. Bu gibi önemli projelerimiz Bursa iş dünyamızın yeni ekonomi vizyonu doğrultusunda gelişti. Bizler 2013 yılında yola çıktığımızda ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ dedik. BTSO olarak kentimizin yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatına güç katmak adına projelerimizle var gücümüzle çalışmaya, ülkemiz ve Bursa’mız için çalışmaya devam edeceğiz.

TEKNOSAB, ezberleri bozacak

Türkiye’nin kalkınma ve Ar-Ge odaklı hedeflerine yönelik Bursa da yeni yatırımlar devam edecektir. BTSO liderliğinde yürütülen Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) projesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli yatırımlarından birisi olurken, iş dünyası olarak üretmek, ihracat yapmak ve istihdam alanları oluşturmak zorundayız.

Dünyadaki 121 ülkeden fazla ihracat yapan Bursa’mızda, Türkiye’mizin endüstri 4.0’a geçişinde sembol projeler arasında bulunan TEKNOSAB hızla hayata geçiriliyor. Kentimizin geleceğine yön verecek önemli bir adım olan ve 25 milyar dolarlık yatırımla, yakın zamanda fabrika inşaatlarına başlanacak TEKNOSAB ile ihracatımızı 40 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

Uzay ve havacılık

Uluslararası rekabetin yeryüzünden uzaya taşındığı bir dönemde alanında dünyanın en iyi 5 merkezi arasında bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) açılışını ekim ayında yaptık. Merkezin uzay ve havacılık alanında yeni nesilde farkındalık oluşturacağına inanıyoruz.

Tekstil ve teknik tekstil ile ileri kompozit malzemeler alanında yeni nesil araştırma ve geliştirme merkezi olan Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ise firmaların Ar-Ge yolculuğunda kendilerine rehberlik ediyor.

Posta Gazetesi'ne teşekkür

Ülkemizin ve milletimizin refahına katkı sağlayacak, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler liginde yer almasına imkan tanıyacak tüm bu çalışmalarımız kadar, yapılanları kamuoyu ile paylaşmak da büyük önem taşıyor. Bu noktada ülke gereksinimleri ve hedefleri doğrultusunda yayın politikalarına sahip, gelişmeyi ve ilerlemeyi destekleyen, yol gösteren basın kurumlarımıza da büyük görev düşüyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana üretim, istihdam ve ihracatın artırılması konusunda yaptığı yayınlarla bizlere destek olan, uyarı ve önerileriyle de yol gösteren POSTA Gazetesi’nin 25’inci yıldönümünü şahsım ve BTSO camiası adına kutluyor, daha nice yıllar ülkemiz, ekonomimiz ve sanayimiz adına güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum.