İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ‘İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020’ araştırması açıklandı. Üretimden satış büyüklüğüne göre en büyük kuruluş, 578.9 milyon lira ile Murat Ticaret Kablo oldu. Onu ikinci sırada küçük farkla 578.9 milyon lira ile Metal Matris takip etti. Üçüncü sırada ise 571.5 milyon lira ile RTM Tarım Kimya yer aldı. 2020’de firmaların toplam üretimden satışları yüzde 21.7 artışla 157 milyar liradan 191.1 milyar liraya ulaştı.

28.8 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Daha çok küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) kapsayan İSO İkinci 500’de toplam faaliyet kârı büyüklüğü 2019 yılında 16.8 milyar lira iken, 2020’de yüzde 71.1’lik artışla çok yüksek bir büyüme sergiledi ve 28.8 milyar liraya ulaştı. Yıl genelinde emtia fiyatlarının düşük seyretmesi, elverişli kredi koşulları ve özellikle yılın ikinci yarısındaki düşük faiz oranları gibi destekleyici uygulamalar, firmaların operasyonel maliyetlerini sınırlayarak kâr marjlarını yüksek tutmasını sağladı.

PARLAK SONUÇLARA ULAŞILDI

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Zorlu bir yılda İSO İkinci 500’ün özellikle üretimden net satışlarını reel olarak yüzde 6 artırmış olmasından başlayarak ihracat, istihdam, kârlılık, finansman giderleri, teknolojik yapı, araştırma geliştirme (Ar-Ge) harcamaları gibi birçok parametrede beklenenden parlak sonuçlar verdiğine tanıklık ediyoruz. Satış kârlılığından aktif kâlılığına, faaliyet kârlarından faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) performansına kadar birçok kârlılık göstergesinde gerçekleşen iyileşme dikkat çekici.”