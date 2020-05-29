Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışa katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletimize acil durum hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemize hizmet eden hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz ismini verdik.

Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz.

(Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler) Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait.

Kapasitesinin tamamı yoğum bakım ünitelerine çevrilebiliyor. Herhangi bir hasta buraya geldiğinde buradaki piste inecek ve yürüme mesafesinde hastaneye girecek. İster ulusal ister uluslararası...

Türkiye'nin sağlık sisteminde geldiği seviyenin en somut örneği bu hastanemizdir.

190'ı aşkın ülkeden talep geldi. 90'ı aşkın ülkeye her konuda sağlık malzemesi gönderdik. Bu konuda nazlanmadık. Tıpta biz fiziki mekanları hazırlıyoruz. Hocaları ise siz yetiştireceksiniz.

Muhalefetin bizi adeta topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Genel sağlık sigortası sistemini ülkemizde kurmuş olmanın önemi salgın sürecinde daha iyi anlaşıldı.

Diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir sistem yok. ABD dahil herkes parası varsa sağlık hizmeti alabiliyor. ABD ve Rusya bu şlş çözemedi hepsi sıkıntıda.

Ülkemizin savrulmasını isteyenler, darbecilerden bile medet ummaktan çekinmemiştir. Milletimizin 18 yıldır gerektiğinde bizim yanımızda yer alması mücadelemizin devamıdır. Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur.

Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Kovid-19 pandemisi, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi. Bu hastaneler, sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı, kalıcı olarak inşa edildi.

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane muhtemel bir depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

Hastane, 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip olacak. Gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.







