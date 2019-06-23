Sancaktepe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sancaktepe oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Sancaktepe halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Sancaktepe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sancaktepe oy oranları…