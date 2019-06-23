Sancaktepe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sancaktepe oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Sancaktepe halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Sancaktepe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sancaktepe oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Sancaktepe ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Sancaktepe seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Sancaktepe oy oranları…
Millet İttifakı 51.58% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 47.57% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.52% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.33%