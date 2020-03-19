Başkan Av. Şeyma Döğücü’nün talimatları çerçevesinde corona virüsün ilçede yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla belediye tarafından bazı tedbirler alındı.

Bu tedbirler çerçevesinde;

Bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,siyasi parti merkezleri 78 okul,73 camii ve 5 cemevi nano teknolojisi ile dezenfekte edildi. Belediye hizmet binasına gelen vatandaşların yoğun olduğu noktalara, koridor ve WC’lere hijyen sağlamada kolaylık sunan el dezenfektanları yerleştirildi.

Belediyeye ait tüm toplu taşıma araçları belli periyotlarda dezenfekte ediliyor.

İlçedeki meydanlar, cadde - sokaklar ile vatandaşların yoğun kullandığı alanlar ve çöp konteynırları, ilgili ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Corona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara ve belediye personeline alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca bilgilendirici afiş, kitapçık, broşür ve el ilanlarının dağıtımı yapılıp, ilçedeki tüm görsel mecralara konuyla alakalı görseller girildi.

İlçede vatandaşlara yönelik içinde sabun, ıslak mendil ve dezenfektan ürünlerinin bulunduğu çantalar dağıtıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılması planlanan tüm kültür, sanat, eğitim, kütüphane ve spor faaliyetlerine ara verildi.





Acil panik butonu devrede

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrası ilçede yaşayan yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve 60 yaş üstü vatandaşlara daha rahat ulaşabilmek, evlerinde çıkmalarını önlemek ve anında müdahale etmek amacıyla 'acil panik butonu' uygulaması başlatıldı. Vatandaşların evlerine kurulan sistem sayesinde isteyen kişi butona basarak herhangi bir acil durum sırasında ekiplere haber verecek ve onlara kolayca ulaşabilecek. Ani durumlarda sistem, çağrı merkezine ve entegre edilmiş olan ambulans ekibine sinyal vererek, eve doktor ve ATT uzmanı gitmesini sağlayacak. Ayrıca yaşlı vatandaşların talepleri çağrı merkezi tarafından kaydedilerek ihtiyaçları giderilecek.