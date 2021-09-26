Sancaktepe'de feci ölüm! Son görüntüleri ortaya çıktı
Sancaktepe Aydos Ormanı'ndaki gölette hayatını kaybeden Hüseyin Eriş’in son görüntüleri ortaya çıktı. Yanından bulunan arkadaşları tarafından görüntülenen Eriş'in son olarak gölette kulaç attığı görülüyor.
26 Eylül 2021, Pazar 15:51 Son Güncelleme:
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Aydos Ormanı içerisindeki Aydos göletine giren Hüseyin Eriş(39) dün 17.00 sıralarında gölette kaybolmuştu. Hüseyin Eriş'in gölete girdikten sonra arkadaşları tarafından çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Eriş'in gölette kulaç atarak ilerlediği görülürken, görüntüleri çekenlerin ise endişeleri konuşmalarına yansıdı. Çekim yapan bir kişi, "Yüz" diye seslenirken, yanında bulunan bir kişinin ise "Bir şey olacak" şeklinde konuştuğu duyuldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Sancaktepe'de dün Aydos Göleti'ne girdikten sonra kaybolan Hüseyin Eriş'in cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyin Eriş'in cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Aydos Ormanı'ndaki Aydos Göleti'ne dün arkadaşları ile piknik yapmak için gelen ve burada gölete girdikten sonra kaybolan 3 çocuk babası tekstil işçisi Hüseyin Eriş'in cansız bedeni, bugün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarının ardından bulundu. Hüseyin Eriş'in cesedi, saat 13.30 sıralarında dalgıçlardan tarafından göletten çıkarıldı. Bu sırada gölet çevresinde bekleyen Hüseyin Eriş'in yakınları gözyaşlarını tutamadı. Hüseyin Eriş'in cenazesi ambulansa taşındıktan sonra Adli Tıp Morgu'na gönderildi.
Mustafa ESEN/ DHA