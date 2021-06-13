Türkiye Sancaktepe’de gölete giren kişi boğuldu

Sancaktepe’de gölete giren kişi boğuldu

Türkiye

Sancaktepe’de gölete giren kişi boğuldu

Sancaktepe’de serinlemek için mesire alanındaki gölete giren 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

13 Haziran 2021, Pazar 20:36 Son Güncelleme:
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Aydos Ormanı mesire alanına gelen Afgan uyruklu 3 kişi serinlemek için, orman yangınları için oluşturulan gölete girdi. Bir müddet yüzen 3 kişiden Ahmed M. bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce gölette yapılan aramada Ahmed M.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset otopsi için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

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