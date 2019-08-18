İlk patlamadan yaklaşık 10 saniye sonra daha şiddetli ikinci bir patlama oldu. Dairenin 3 cephesindeki duvarların tamamı yıkıldı. Evdeki eşyalar ise sokağa savruldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dairede yaşayan Hasan Öner’i (40) hemen hastaneye götürdü. Bir yemek firmasında servis elemanı olarak çalışan ve patlamadan hafif sıyrıklarla kurtulan Öner, şunları söyledi:

“Gece sıcak olduğu için pencereleri açmıştım. Dairede doğalgaz hattı yok. Tesisat döşeli ama ben açtırmadım. Doğalgaz saatinde kelepçe var. Mutfakta küçük tüp kullanıyorum. Banyoda ise elektrikli ısıtıcı var. Mutfak tüpünde akşam bir sorun yoktu. Sabah saatlerinde inceleme yapan ekipler tüpün patlamadığını söylediler. Gaz sıkışmasından olduğunu söylüyorlar. Patlamada kolumdan hafif yaralandım. Ben de sese uyandım. Evin içerisinde şok geçirdim. Odamın duvarları yoktu. Evin duvarları tamamen yıkılmıştı. Ne olduğunu anlamadım. Binadan aşağıya indim. Ambulansla hastaneye götürdüler.”

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Patlama sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 12 daireli binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve İGDAŞ ekipleri patlamanın ardından dairede inceleme yaptı. (Hürriyet)