Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sandal tavuk tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, sandal tavuk nasıl yapılır? Sandal tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

SANDAL TAVUK TARİFİ

Sandal tavuk malzemeler

3 adet orta boy kabak

2 parça tavuk göğsü

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 domates

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 tatlı kaşığı kimyon

1/2 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos için:

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı su

Üzeri için:

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

SANDAL TAVUK YAPILIŞI

Kabakları ortadan ikiye kesin ve orta kısmını kaşıkla çıkartın. Tavada arkalı önlü ön pişirme yapıp bir fırın tepsisine dizin. Bir tavada küp küp doğranmış tavuğu soteleyin. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyin ve sotelemeye devam edin. Domatesi ve baharatları ilave edip pişirin. Tavuklu harcı kabağın içerisine paylaştırın. Salça ve sıcak suyu karıştırın. Kabakların olduğu tepsiye döküp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından çıkartın ve kaşar peyniri serpip tekrar fırınlayın.



