Sandal tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta 25 Ekim sandal tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler sandal tavuk tarifi yaptılar. Ekran başında izleyen seyirciler ise sandal tavuk tarifi araştırmaya başladı. Peki, sandal tavuk nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sandal tavuk tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
25 Ekim 2021, Pazartesi 15:21 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sandal tavuk tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, sandal tavuk nasıl yapılır? Sandal tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
SANDAL TAVUK TARİFİ
- 3 adet orta boy kabak
- 2 parça tavuk göğsü
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 domates
- 1/2 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/4 tatlı kaşığı kimyon
- 1/2 tatlı kaşığı pul biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Sos için:
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 su bardağı su
Üzeri için:
- 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Kabakları ortadan ikiye kesin ve orta kısmını kaşıkla çıkartın. Tavada arkalı önlü ön pişirme yapıp bir fırın tepsisine dizin. Bir tavada küp küp doğranmış tavuğu soteleyin. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyin ve sotelemeye devam edin. Domatesi ve baharatları ilave edip pişirin. Tavuklu harcı kabağın içerisine paylaştırın. Salça ve sıcak suyu karıştırın. Kabakların olduğu tepsiye döküp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından çıkartın ve kaşar peyniri serpip tekrar fırınlayın.