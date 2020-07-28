SanDisk, hareket halindeki fotoğrafçıları hedef alan şık, yüksek hızlı ve taşınabilir bir depolama cihazı üretmek için yeni bir teknoloji kullandı. Yeni Extreme Portable SSD, su sıçramaları ve toza dayanıklılık için IP55 derecesine sahip. Ancak içerideki USB 3.1 Gen yongası, platformlar arasındaki uyumluluğu en üst düzeye çıkarırken hızlı aktarım hızlarına erişmenizi de sağlıyor. SSD, şirketin geçmişte kullandığı delikli mat yüzeyden daha çekici olan yeni ve şık bir kasa tasarımına sahip.

Daha önce birkaç SanDisk taşınabilir SSD'yi test ettim ve sonuçlarım birkaç modelde olumlu olsa da, önceki nesil beklentimin altında kalmıştı. Extreme Portable SSD 510, hücre başına düzlemsel 3-bit (TLC) flaşı ve sürücüye büyük dosya aktarımlarını yavaşlatan küçük bir SLC tamponu ile karşılaşmıştı. SanDisk yeni modelde bunları geliştirmiş.

Tüm SSD'lerde olduğu gibi, içinde olan da önemli. Bu modelde şirketin dikey katmanlı 3D bellekler daha yüksek performans ve dayanıklılık sunan marka adı olan BiCS FLASH'i kullanılıyor. Yeni flaş, sürekli yazma performansını artırıyor, böylece multimedya dosyalarınız sürücüye eskisinden çok daha hızlı yazılıyor. Extreme Portable SSD, SanDisk'in en hızlı RAID olmayan taşınabilir SSD'si değil, aynı zamanda piyasadaki en iyi modellerden biri.

Sürücünün dört farklı modeli mevcut ve üç yıl garanti ile geliyor. Ben 250GB modelini test ettim. Mevcut diğer kapasiteler 500GB, 1TB ve 2TB.

TASARIM

SanDisk Extreme Portable SSD, bazı rakipleri kadar kompakt. 8.85 mm ile çoğu kişinin arka cebine rahatça sığabilecek kadar ince. 96.2 x 49.55 x 8.85mm ile en yeni akıllı telefonlardan çok daha küçük.

Cihazı açık havada kullanmanız muhtemel olduğundan SanDisk, kasada kauçuk malzeme kullanmış. Sağ üstte bir öğeye güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılabilecek turuncu bir plastik halka bulunuyor. Kenarları pürüzsüz olsa da, üst ve alt yüzeyler dokulu olup sürücünün kullanımını kolaylaştırıyor. Aynı derecede ucuz bir Bluetooth hoparlör ile karıştırılabilecek bir görünüm de veriyor.

Sürücü, su ve toza karşı dayanıklılık için IP55 derecesine sahip. USB Type-C konektörünü herhangi bir sıvıdan veya darbeden uzak tuttuğunuz sürece uzun yıllar bu cihazı kullanabilirsiniz. Ayrıca, ürünü suya sokarsanız, kullanmadan önce iyice kurutulduğundan ve temizlendiğinden emin olun. Yoksa hem SSD’ye hem de onu bağladığınız cihaza zarar verebilirsiniz.

SSD aynı zamanda darbelere karşı da oldukça dayanıklı. Çünkü 2 metre yükseklikten beton zemine düşürdüğümde cihada büyük bir hasar oluşmadı.

Şirket 1500 G şok ve 5 gRMS (10-2000Hz'de) titreşim derecelerine de vurgu yapıyor.

PERFORMANS

SanDisk Extreme Portable SSD üzerindeki tek konektör ve birlikte verilen Type-C’den Type-C’ye kablo ile birlikte kullanıldığında oldukça kullanışlı. Hatta üreticiye göre 550MBps'ye kadar çıkmasına izin veren USB 3.1 (Gen 2) bağlantı noktasına sahip. Birlikte verilen Type-A adaptörle kullandığınızdan bu hız daha fazla.

Kutu içinde gelen kablo küçük olduğundan kaybolma riski oldukça yüksek, özellikle Type-A adaptörü kaybetmemeye dikkat edin. Bunu ana kabloya bağlayan plastik bir bant Type-A adaptörün kaybolma sorununu çözebilirdi. Bu SanDisk'in bir sonraki model için akılda tutması gereken bir gereken detay.

Burada, Type-A yerine Type-C konektörüyle çok daha iyi rakamlar gördüm. Bu küçük SanDisk ürünü, CrystalDiskMark ile test ettiğim Thunderbolt 3 dışındaki tüm disklerde daha iyi performans gösterdi. Okuma hızı açısından yaklaşık 560MBps ve yazmada 500MBps'nin biraz üzerinde hız sağladı. 100 GB'lık bir dosyayı yaklaşık 5 dakikada aktarabildim. Bu da yaklaşık 334 MB / sn aktarım hızına eşit.

Sürücünün nominal maksimum 10Gbps veri aktarım hızı var. Ancak gerçekte, fiziksel bağlantı noktasının doğal sınırlamaları nedeniyle asla buna ulaşamıyor.

Extreme Portable SSD, exFAT aygıtı olarak önceden biçimlendirilmiş olarak geliyor. Bu, Windows ve Mac ile onu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. NTFS olarak yeniden biçimlendirilmesi Windows ile uyumluluğu sınırlıyor. Ancak sürücünün ömrünü uzatacak olan TRIM'i etkinleştiriyor. Bu uzun vadede, performansı ve genel deneyiminizi geliştirecektir.

Ayrıca, 128 bit AES şifrelemesi kullanarak tüm hassas dosyalarınızı saklamak için parola korumalı bir klasör (veya özel kasa) oluşturmanıza olanak tanıyan SanDisk'in SecureAccess 3.02 yazılımının bir kopyasını da edinebilirsiniz. Bununla birlikte, EncryptStick adlı üçüncü bir tarafça geliştirilen uygulamanın dosyalarınızı geçici olarak düz metin olarak saklayacağını unutmayın.

SanDisk, muhtemelen Western Digital (WD) ve Toshiba tarafından geliştirilen BiCS Flash'ı kullanmaya devam edecek. BiCS Flash'ın üç boyutlu yapısı performansı artırmaya yardımcı oluyor. Isı dağılımını ve maliyetleri de azaltıyor. Bu nedenle gelecekteki modellerin para için daha iyi değer sunmasını bekleyebilirsiniz.

BiCS Flash nedir?

BiCS NAND bellekler 3 boyutlu olarak geliştiriliyor ve 3-bitlik TLC NAND mimarisini temel alıyor. Hali hazırda BiCS NAND bellekler 48 katmanlı ve 256Gb kapasiteli olarak üretilebiliyor.

Daha küçük bir alana daha yoğun veri kaydedilmesini sağlayan BiCS NAND bellekler, tüketici ve kurumsal SSD modellerinden mobil cihazlar ve hafıza kartlarına kadar geniş bir alana hitap ediyor.

Sonuca bağlıyorum

Bu tip sürücüler ve fiyat aralığında çok fazla rekabet yok. Samsung T5, yaygın olarak kullanıldığından asıl rakibi olabilir. Ancak Samsung’un IP derecesi yok ve metalik yüzeyi kolayca çizilebilir.

SanDisk Extreme Portable çoğu rakibinden çok daha küçük, daha dayanıklı, biraz daha ucuz ve IP55 derecesine sahip.

LaCie, Seagate, Glyph, WD, Lexar ve G-Technology ise sağlam ve yüksek kapasiteli harici SSD'lere sahip değil.

USB Type-C kablosuyla kullanıldığında SanDisk Extreme SSD, bazı yıldız numaralarıyla rekabette yukarı çıkıyor.

Kısaca SanDisk Extreme Portable SSD, piyasadaki en iyi harici SSD'lerden biri. Bendeki 250GB ama imkanınız var 1 ya da 2TB’lık modellerine bakın derim. Ben çok fazla veri transferi yaptığımdan keşke 2TB’lık modele sahip olsaydım dediğim anlar oldu.

Gelelim fiyatlarına… SanDisk Extreme Portable SSD’nin 250GB’lık modeline yaklaşık 490TL’ye, 2TB’lık modeline ise 2450 TL’ye sahip olabilirsiniz.





ARTILARI

Akıllı tasarım

2TB modeli çok değerli

Mükemmel okuma / yazma hızları

Kauçuk alüminyum kasanın kavraması kolay

IP55 derecesi





EKSİLERİ

Yüksek modelleri biraz pahalı

Seyahat çantası yok

Yanında gelen kabloya tamamen ikna olmadım

Etkinlik ışığı yok