SanDisk Extreme Portable SSD kullanıcılara sunuldu

SanDisk Extreme Portable SSD, bazı rakipleri kadar kompakt. 8.85 mm ile çoğu kişinin arka cebine rahatça sığabilecek kadar ince. 96.2 x 49.55 x 8.85mm ile en yeni akıllı telefonlardan çok daha küçük. Cihazı açık havada kullanmanız muhtemel olduğundan SanDisk, kasada kauçuk malzeme kullanmış. Sağ üstte bir öğeye güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılabilecek turuncu bir plastik halka bulunuyor. Kenarları pürüzsüz olsa da, üst ve alt yüzeyler dokulu olup sürücünün kullanımını kolaylaştırıyor. Aynı derecede ucuz bir Bluetooth hoparlör ile karıştırılabilecek bir görünüm de veriyor. Sürücü, su ve toza karşı dayanıklılık için IP55 derecesine sahip. USB Type-C konektörünü herhangi bir sıvıdan veya darbeden uzak tuttuğunuz sürece uzun yıllar bu cihazı kullanabilirsiniz. Ayrıca, ürünü suya sokarsanız, kullanmadan önce iyice kurutulduğundan ve temizlendiğinden emin olun. Yoksa hem SSD’ye hem de onu bağladığınız cihaza zarar verebilirsiniz. SSD aynı zamanda darbelere karşı da oldukça dayanıklı. Çünkü 2 metre yükseklikten beton zemine düşürdüğünüz de bile cihazda büyük bir hasar oluşmadı. Şirket 1500 G şok ve 5 gRMS (10-2000Hz'de) titreşim derecelerine de vurgu yapıyor.

SanDisk Extreme Portable SSD üzerindeki tek konektör ve birlikte verilen Type-C’den Type-C’ye kablo ile birlikte kullanıldığında oldukça kullanışlı. Hatta üreticiye göre 550MBps'ye kadar çıkmasına izin veren USB 3.1 (Gen 2) bağlantı noktasına sahip. Birlikte verilen Type-A adaptöre göre bu hız daha fazla. Kutu içinde gelen kablo küçük olduğundan kaybolma riski oldukça yüksek, özellikle Type-A adaptörü kaybetmemeye dikkat edin. Bunu ana kabloya bağlayan plastik bir bant Type-A adaptörün kaybolma sorununu çözebilirdi. Bu SanDisk'in bir sonraki model için akılda tutması gereken bir gereken detay. Burada, Type-A yerine Type-C konektörüyle çok daha iyi rakamlar gördüm. Bu küçük SanDisk ürünü, CrystalDiskMark ile test ettiğim Thunderbolt 3 dışındaki tüm disklerde daha iyi performans gösterdi. Okuma hızı açısından yaklaşık 560MBps ve yazmada 500MBps'nin biraz üzerinde hız sağladı. 100 GB'lık bir dosyayı yaklaşık 5 dakikada aktarabildim. Bu da yaklaşık 334 MB / sn aktarım hızına eşit. Sürücünün nominal maksimum 10Gbps veri aktarım hızı var. Ancak gerçekte, fiziksel bağlantı noktasının doğal sınırlamaları nedeniyle asla buna ulaşamıyor. Sürücünün 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB olmak üzere dört farklı modeli mevcut.

Extreme Portable SSD, exFAT aygıtı olarak önceden biçimlendirilmiş olarak geliyor. Bu, Windows ve Mac ile onu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. NTFS olarak yeniden biçimlendirilmesi Windows ile uyumluluğu sınırlıyor. Ancak sürücünün ömrünü uzatacak olan TRIM'i etkinleştiriyor. Bu uzun vadede, performansı ve genel deneyiminizi geliştirecektir. Ayrıca, 128 bit AES şifrelemesi kullanarak tüm hassas dosyalarınızı saklamak için parola korumalı bir klasör (veya özel kasa) oluşturmanıza olanak tanıyan SanDisk'in SecureAccess 3.02 yazılımının bir kopyasını da edinebilirsiniz. Bununla birlikte, EncryptStick adlı üçüncü bir tarafça geliştirilen uygulamanın dosyalarınızı geçici olarak düz metin olarak saklayacağını unutmayın. SanDisk, muhtemelen Western Digital (WD) ve Toshiba tarafından geliştirilen BiCS Flash'ı kullanmaya devam edecek. BiCS Flash'ın üç boyutlu yapısı performansı artırmaya yardımcı oluyor. Isı dağılımını ve maliyetleri de azaltıyor.

Bu tip sürücüler ve fiyat aralığında çok fazla rekabet yok. Samsung T5, yaygın olarak kullanıldığından asıl rakibi olabilir. Ancak Samsung’un IP derecesi yok ve metalik yüzeyi kolayca çizilebilir. SanDisk Extreme Portable çoğu rakibinden çok daha küçük, daha dayanıklı, biraz daha ucuz ve IP55 derecesine sahip. LaCie, Seagate, Glyph, WD, Lexar ve G-Technology ise sağlam ve yüksek kapasiteli harici SSD'lere sahip değil. USB Type-C kablosuyla kullanıldığında SanDisk Extreme SSD, bazı yıldız numaralarıyla rekabette yukarı çıkıyor. Kısaca SanDisk Extreme Portable SSD, piyasadaki en iyi harici SSD'lerden biri. Çok fazla veri transferi yapan biriyseniz ve hızlı bir SSD arıyorsanız SanDisk Extreme Portable SSD modeline bakabilirsiniz.