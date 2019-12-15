'Çocuğum çok yaramaz, söz dinlemeyen çocuk ile nasıl iletişim kurabilirim? Çocuğum çok inatçı ve hareketli ne yapmalıyım?' sözlerini anne ve babalardan sık sık duyarız. Uyuşmazlık söz konusu olduğunda ebeveynler çoğu zaman çocukları ile nasıl iletişim kurabileceğini konusunda kararsız kalıyor. Çocuklarının duygusal olarak zayıf hissetmesini istemeyen ebeveyler uyuzmazlığın çözümü noktasında daha yumuşak ve keyifli hale getirmenin yollarını arıyor. Çocuğa değerleri öğretmek, doğru eğitimi vermek ve olumsuz olan davranışlarını düzelmek isteyen ebeveynler için Sandviç Yöntemi etkili bir iletişim yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

Sandviç yöntemi nedir? Çocuğunuzun davranışını nasıl dönüştürebilir?

Çocuk psikiyatrı Dr. Daniel Amen , birçok ebeveynin şikayetlerini çok kaba bir şekilde ifade ettiğini veya bunun aksine ebeveynlerin çocuklarıyla çok sert konuşmaktan korktuğunu söylüyor. Dr. Amen, ebeveynlikte olumlu bir fark yaratabilecek 2 özellik tanımlıyor: hem sert hem de sevgi dolu olmak.

Ebeveynler istenmeyen davranışlar konusunda spesifik ve sert davranıyor ancak ebeveynlerin çocuklarına sevgi, nezaket ve özen gösterdiğinde, daima iyi sonuçlara sahip olacaklarını ifade ediyor. Dr. Amen, "eleştiriyi yumuşak ama doğru yorumlarla yapın ve çocuğunuza övgülerle yaklaşın. Böylece çocuk sözlerinizi sert eleşti olarak kabul etmez." diyor.

Çocuğunuzla konuşacağınız konuya gelmeden önce, sohbeti çocuk hakkında olumlu bir şeyle başlatmaya çalışın. Bu aradaki buzları kırar ve stresi azaltır. Burada spesifik olmak önemlidir, “iyi bir çocuksun” gibi genel kelimeler işe yaramaz. Davranışları hakkında konuşacaksanız, çocuğun iyi davrandığı bir anı ve belki de başkaları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bir anı hatırlamak daha iyidir.

Fikrinizi belirtin, detaylı ve spesifik olun

Çocuğun sizi duyduğundan emin olduğunuzda, sorunları veya sorunlu davranışları ele alabilirsiniz. Yine, gözlemler, yorumlar ve açıklamalar özel olmalıdır. “Davranışlarını beğenmedim” veya “Bir daha asla yapmamalısın” gibi ifadeler yalnızca çocuğun neyi yanlış yaptığını açıklamaz, aynı zamanda çocuğu konuşmadan uzaklaştırmasını da sağlayabilir. Çocuğu azarlama ve onlara nasıl davranacaklarını söylemeyin, bunun yerine durumu iyileştirmek için eşit şartlarda konuşarak bir çözüm bulmaya çalışın.

Onların fikrini isteyin

Çocuğunuzla konuşacağınız konuyu bitirdikten sonra çocuğunuzdan geri bildirim almaya çalışın. Çocuğun mesajını nasıl aldığını bilmek önemlidir. Çocuğa neyi açıkladığınızı anlayıp anlamadıklarını sorun. Buna katılıyorlar mı, ekleyecek bir şeyleri var mı?

'Çocuğunuza sevdiğinizi söyleyin'

Konuşmayı doğru şekilde sonlandırmanız önemlidir, böylece çocuğunuz sizi hayal kırıklığına uğrattığını ve artık onu sevmediğinizi düşünmez. Bunu doğru olarak yapmazsanız bu çocuğun aklında güçlü bir suçluluk duygusu geliştirebilir veya daha kötü davranmaya başlayabilir. Bu yüzden konuşmayı bir övgüyle sona erdirmek önemli. Burada genel ifadeleri ve fazla kullanılmamış kelimeleri kullanmamaya çalışın. Onlara gerçek, olumlu duygularınızı anlatın.

Bright Side