Magazin Sanem Yeles anne oldu!

Sanem Yeles anne oldu!

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Sanem Yeles anne oldu!

Sanem Yeles, kızını kucağına aldığını duyurdu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, Bade'ye "Hoş geldin miniğim" sözleriyle seslendi.

21 Mayıs 2021, Cuma 11:23 Son Güncelleme:
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Bir dönem ekranların sevilen dizilerinden olan 'Kiralık Aşk'ta 'Nihan' karakterini canlandıran Sanem Yeles, 2019 yılında Yakup Akpınar ile dünyaevine girmişti.

Mutlu evlilikleri süren ikili, bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çiftin, çocuklarına 'Bade' adını verdiği öğrenildi.

"HOŞ GELDİN MİNİĞİM"

Mutluluğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yeles, kızının elini tuttuğu fotoğrafı, "Hoş geldin miniğim. 10.05.2021" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncunun gönderisi, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Sanem Yeles, takipçilerinden gelen mesajlara, "Herkese güzel dilekleriniz, tebrikleriniz için çok teşekkür ederiz. Mesajlara dönemiyorum malum minik kızla hasret gideriyoruz. İyi ki varsınız" sözleriyle teşekkür etti.

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