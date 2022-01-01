Şanghay metaverse kullanımını teşvik etmek için harekete geçti

Çin’in en büyük şehri, gelecek nesil interneti oluşturma potansiyeli nedeniyle bu yıl epey ilgi çeken metaverse konusunda ciddi adımlar atıyor.

Çin hükümeti ve yerel makamlar, merkezi hükümetin Mart ayında yayınlanan beş yıllık planını nasıl uygulamayı hedeflediklerini göstermek için bu yıl beş yıllık kalkınma planları yayınladı.

Şanghay, 5 yıllık bir kalkınma planı yayınladı. Bu planda metaverse kavramının da yer alması dikkat çekti. Yayımlanan plana göre metaverse, kamu hizmetlerinde, satış ofislerinde, endüstriyel üretimde, eğlence hayatında, üretim güvenliğinde ve video oyunlarında kendini gösterecek. Bunun için teşvik planları da uygulanabilir. Ayrıca şehirde sensörler, gerçek zamanlı etkileşim ve Blockchain de dahil olmak üzere temel teknolojilerin araştırması ve geliştirmesinin de artırılması planlanıyor.