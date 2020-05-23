Saniyede 44.2 terabayt ile internet hızında rekor kırıldı

Avustralya’da Monash, Swinburne ve RMIT üniversitelerinden uzmanlar, saniyede 44.2 terabayt internet hızına ulaştıklarını duyurdu.

Çalışma için mevcut internet altyapısı kullanıldı, ancak donanımdaki 80 lazerin yerine ‘micro-comb’ olarak bilinen tek bir optik çip yerleştirildi. Bu çipler, yüzlerce kızılötesi lazer içeriyor.

Swinburne Üniversitesi’nden Profesör David Moss, bulguları ‘muazzam bir atılım’ olarak niteledi. Moss, “Micro-comblar, dünyanın doymak bilmeyen bant genişliği talebini karşılamak için bizlere muazzam bir imkân sunuyor” dedi.

Dünya rekoru sayılan bu hızla, tam bin tane yüksek çözünürlüklü filmi bir saniyeden de kısa bir sürede indirmek mümkün oluyor.

Monash Üniversitesi’nden Bill Corcoran, “Araştırmamız, zaten sahip olduğumuz fiberlerin, şimdi ve gelecekte iletişim ağlarının omurgası olabilme kapasitesini gösteriyor” dedi.

Corcoran, “Burada sadece Netflix’ten bahsetmiyoruz. Bu veri, sürücüsüz araçlar ve geleceğin taşımacılığı için kullanılabilir; tıp, eğitim, finans ve e-ticaret endüstrilerine yardım edebilir, hem de kilometrelerce uzaklıktaki torunlarımızla birlikte okuyabilmemizi sağlar” ifadelerini kullandı.

Avustralya, internet hızı açısından küresel ölçekte orta sıralarda yer alıyor ve ‘zayıf bağlantı’ kullanıcıların başlıca şikayetleri arasında bulunuyor. Corona virüs salgını ve karantina uygulaması dünya genelinde internet altyapıları üzerindeki baskıyı artırmıştı. Bu nedenle Netflix ve YouTube başta olmak üzere pek çok platform bu baskıyı azaltmak adına Avrupa'da yayınladıkları görüntülerin kalitelerini düşürmeye başlamıştı.