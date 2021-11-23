Türkiye Saniyeler içerisinde oldu! Lise öğrencisine kamyon çarptı

Saniyeler içerisinde oldu! Lise öğrencisine kamyon çarptı

Türkiye

Saniyeler içerisinde oldu! Lise öğrencisine kamyon çarptı

Aksaray'da, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz (14), kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

23 Kasım 2021, Salı 21:00 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.10 sıralarında Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz'e, okul servisinden inip evine gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Uğur Ceylan (46) yönetimindeki 68 AAU 251 plakalı buğday yüklü kamyon çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Eslem, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Eslem Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamyon sürücüsü Uğur Ceylan ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. 

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)

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