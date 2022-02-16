Türkiye Saniyelerle ölümden kurtuldu, ortalık resmen savaş alanına döndü

Saniyelerle ölümden kurtuldu, ortalık resmen savaş alanına döndü

Türkiye

Saniyelerle ölümden kurtuldu, ortalık resmen savaş alanına döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, refüjü aşıp bahçe duvarını yıktıktan sonra park halindeki römorku devirerek evin duvarına çarparak durabildi. Kaza anında traktörün lastiğini tamir etmeye çalışan Adem Erkut, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken 3 kişi yaralandı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 23:32 Son Güncelleme:
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Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Doğan Işık’ın kullandığı 07 ALY 076 plakalı otomobil, Yenimahalle mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjü aşıp tali yola, ardından da takla atarak bahçe duvarını yıkıp evin duvarına çarptı.



Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Doğan Işık ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enis Recep Külahlı ve Yavuz Selim Külahlı yaralandı. Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan 3 kişi, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saniyelerle ölümden döndü

Kaza sırasında evinin bahçesinde traktör römorkunun patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan ev sahibi Adem Erkut, saniyelerle ölümden döndü. Lastiğini değiştirmek için römorkun altına taş koyduğunu belirten Erkut, "Bir anda güm diye bir ses duydum. Son anda kendimi kenara attım ve otomobil gelip benim bulunduğum yerden römorka çarpıp devirdi ve duvara çarptı” dedi.

ANTALYA (İHA)

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