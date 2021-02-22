Türkiye Sanko Üniversitesi 46 akademik personel alacak

Sanko Üniversitesi 46 akademik personel alacak

Türkiye

Sanko Üniversitesi 46 akademik personel alacak

Sanko Üniversitesi 46 akademik personel alacağını duyurdu. İlana başvuru şartları belli oldu. Adayların ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor.

22 Şubat 2021, Pazartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sanko Üniversitesi 46 akademik personel alacak. Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi. Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekiyor.

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