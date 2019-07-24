SANKO Üniversitesi akademik personel alıyor!

SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerine profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor. İşte SANKO Üniversitesi başvuru şartları…

SANKO Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine akademik personel alıyor.

Başvurular 7 Ağustos’ta sona erecek.

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