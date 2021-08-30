ŞANLI ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

O kadar dolu ki toprağın şanla,

Bir değil, sanki bin vatan gibisin.

Yüce dağlarına çöken dumanla

Göklerde yazılı destan gibisin.

Halit Fahri OZANSOY, VATAN DESTANI şiirinden

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın yıl dönümünde sizlerle olmak ne büyük mutluluk! Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı anmak vesilesiyle vatana sahip çıktığımız tüm savaşlarda, tüm olaylarda canını feda eden gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, selamlıyorum. Şehitlerimizin, kaybettiğimiz gazilerimizin ve varını, canını, kanını vatanımız uğruna feda eden, bu vatana hizmet etmek uğruna kurban giden, adını bildiğimiz bilmediğimiz, duyduğumuz duymadığımız tüm canlarımızın ruhları şad olsun! ŞANLI ZAFER BAYRAMIMIZ kutlu olsun!

El temizliğine özellikle özen gösterelim

Çoğumuzun kışlık hazırlıkları hızlandırdığı günlerdeyiz. Sonbaharın ayak izleri duyuluyor. Eylül ayına Mars-Neptün karşıtlığı ile başlıyoruz. Hafta ortası kesinleşecek açının etkilerini hafta boyunca hissedeceğiz. Mars-Neptün sert açıları kas zayıflığı, enfeksiyonlar, enerji düşüklüğü ile kendini gösterir. Plüton karşıtlığa uyumlu açı yapıyor. Mars enfeksiyonlara, Plüton yaygın enfeksiyonlara, Neptün de sinsi enfeksiyonlara işaret eder. Salamuraların, turşuların, konservelerin yapıldığı şu dönemde hijyen konusunda özellikle titiz davranalım. Mikropların yayılma nedenini araştıran klinik çalışmalarda en önemli mikrop kaynağının ellerimiz olduğu gösterilmiş. Malzemelerimizi hazırlarken el temizliğine dikkat edelim. Neptün ve Plüton zehirlenmelerle de ilişkilidir. Kurutacağımız besinleri yol kenarı, asfalt gibi ağır metaller tozlarından zengin yerlerden uzak, toz gelmeyecek yerlerde kurutalım.

Hafta sonunda Venüs-Plüton kare açısı kesinleşecek. Bahsettiğimiz etkilere kan şekeri sorunları, deri ile ilgili sorunlar, kaşıntılar eklenebilir. Venüs de parazitleri ve yuvarlak şekilli küçük mikropları temsil ettiğinden, besinlerimizi bol su ile yıkamak özellikle önemli olacak. Kan şekeri dengesini korumak için yeşil sebzelere, lifli gıdalara ihtiyacımız var, ama besinleri ne kadar doğal seçsek de, parazit ya da mikrop kapma riskimiz azalmayacak. Korunmanın tek yolu bol suyla yıkamak, olabiliyorsa çok az karbonat katılmış suda biraz bekletmek. Yine hafta sonu kesinleşecek Merkür-Satürn uyumlu açısı pratik çözümler bulmamıza, dikkatli davranmamıza yardım edecek. Venüs üretkenlik ve hasat alma ile ilişkilendirilen Spica ve Arcturus yıldızlarıyla kavuşum yapıyor. Emeklerimizin, titizliğimizin karşılığını görebileceğimizi vaat eden yıldızlar.

Astrolokalite gözüyle tarih

Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak türlü bahanelerle Anadolu'yu işgale başladı. Yıllarca önceden gizli antlaşmalar yapılmaya başlanmıştı bile aslında. Anlaşma arayışı içerisinde olanların başında boğazları ele geçirmek isteyen Rusya da geliyordu. İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti. 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin izniyle Yunan Ordusu İzmir'e çıkarma yaptı.

Görselin üzerinde yazılabilir mi? 3 Aralık 1918 Güneş tutulması astrolokalite izdüşümleri: MC-Mars (denizden geçiyor), Dsc Ay, Güneş ve Venüs, Dsc Merkür, IC Neptün, MC Uranüs, IC Satürn, Dsc Mars, Asc Jüpiter ve Plüton çizgileri

Güneş tutulmalarının etkisi birkaç ay önceden başlayabilir, 3 Aralık 1918 tutulması antlaşma dahil durumu nasıl da açıkça gözler önüne seriyor! Tutulmanın baskı altına alınmayı, eli kolu bağlı olmayı anlatan IC Satürn çizgisi tam Saray'dan, İstanbul'dan geçiyor. Dsc-Güneş ve Ay çizgisi, karşımızdakilerin güçlü olduğunu anlatıyor, İtalya üzerinden İngiltere'nin kuzeyine uzanıyor, Paris ve Londra'ya çok yakın geçtiğinden bu ülkeleri de etkiliyor. Venüs-Dsc çizgisi Yunanistan'dan geçiyor. Anadolu'dan geçen Dsc-Merkür çizgisi yine karşımızdakilerin antlaşmalarla geldiğini ve bu topraklarda yaşayanlardan da düşmanla işbirliği yapanların olduğunu, Balkanlar'dan geçen MC-Uranüs çizgisi buralardaki çatırdamayı, Rusya'dan geçen Asc-Jüpiter ve Plüton kavuşumu ve Mars-Dsc çizgileri Rusya'nın karşımızda, faaliyet planları içerisinde olduğunu ve kolay kolay da vazgeçmeyeceğini gösteriyor.

"Sana senden gelir bir işde ancak dâd lâzımsa

Ümidin kes zaferden gayrdan imdâd lâzımsa"

NAMIK KEMAL, GAZEL'den

Ulu Atatürk Gençliğe Hitabesi'nde durumu özetlemiş sanki, çareyi de göstermiş, hem dün, hem bugün, hem de yarınlar için: "... Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." Gözümüzü karartıp kanımızla, canımızla, alnımızın akıyla kazandığımız zaferimizdir 30 Ağustos, yılların savaşlarının müjdeyle sonuçlandığı dönüm noktasıdır! Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...

Ne var bu dünyada sana yakışan,

Alnında bir zafer sabahı kadar;

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

Sana zafer kadar yakışan ne var?

Ahmet Kutsi TECER, 30 AĞUSTOS şiirinden