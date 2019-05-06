Şanlıurfa iftar vakti... Akşam ezanı saat kaçta? Oruç ne zaman açılacak?
Şanlıurfa'da yaşayan genci, yaşlısı yani milyonlarca Müslüman ilk oruç heyecanı yaşıyor. Sahura kalkan ve oruç için niyet eden Şanlıurfa halkı, iftar vaktini araştırırken "Akşam ezanı saat kaçta?", "Oruç ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor işte detaylar...
Bugün Ramazan ayının ilk günü... Sabırsızlıkla beklenen ramazan ayı coşkuyla karşılandı. Şanlıurfa'da oruç tutan vatandaşlar; Şanlıurfa iftar vaktini merak ederken "Akşam ezanı saat kaçta" ve "Oruç saat kaçta açılacak?" sorusuna cevap arıyor.
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Şanlıurfa imsakiyesi
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Mayıs 2019 Pazartesi 03:46 05:19 12:27 16:14 19:25 20:51
7 Mayıs 2019 Salı 03:45 05:17 12:26 16:14 19:25 20:52
8 Mayıs 2019 Çarşamba 03:43 05:16 12:26 16:14 19:26 20:53
9 Mayıs 2019 Perşembe 03:42 05:15 12:26 16:14 19:27 20:54
10 Mayıs 2019 Cuma 03:41 05:15 12:26 16:14 19:28 20:56
11 Mayıs 2019 Cumartesi 03:39 05:14 12:26 16:14 19:29 20:57
12 Mayıs 2019 Pazar 03:38 05:13 12:26 16:15 19:30 20:58
13 Mayıs 2019 Pazartesi 03:37 05:12 12:26 16:15 19:31 20:59
14 Mayıs 2019 Salı 03:35 05:11 12:26 16:15 19:32 21:01
15 Mayıs 2019 Çarşamba 03:34 05:10 12:26 16:15 19:32 21:02
16 Mayıs 2019 Perşembe 03:33 05:09 12:26 16:15 19:33 21:03
17 Mayıs 2019 Cuma 03:32 05:08 12:26 16:15 19:34 21:04
18 Mayıs 2019 Cumartesi 03:30 05:08 12:26 16:16 19:35 21:05
19 Mayıs 2019 Pazar 03:29 05:07 12:26 16:16 19:36 21:07
20 Mayıs 2019 Pazartesi 03:28 05:06 12:26 16:16 19:37 21:08
21 Mayıs 2019 Salı 03:27 05:05 12:26 16:16 19:37 21:09
22 Mayıs 2019 Çarşamba 03:26 05:05 12:26 16:16 19:38 21:10
23 Mayıs 2019 Perşembe 03:25 05:04 12:27 16:17 19:39 21:11
24 Mayıs 2019 Cuma 03:24 05:04 12:27 16:17 19:40 21:12
25 Mayıs 2019 Cumartesi 03:23 05:03 12:27 16:17 19:41 21:14
26 Mayıs 2019 Pazar 03:22 05:02 12:27 16:17 19:41 21:15
27 Mayıs 2019 Pazartesi 03:21 05:02 12:27 16:17 19:42 21:16
28 Mayıs 2019 Salı 03:20 05:01 12:27 16:18 19:43 21:17
29 Mayıs 2019 Çarşamba 03:19 05:01 12:27 16:18 19:44 21:18
30 Mayıs 2019 Perşembe 03:19 05:00 12:27 16:18 19:44 21:19
31 Mayıs 2019 Cuma 03:18 05:00 12:27 16:18 19:45 21:20
1 Haziran 2019 Cumartesi 03:17 05:00 12:28 16:18 19:46 21:21
2 Haziran 2019 Pazar 03:16 04:59 12:28 16:19 19:46 21:22
3 Haziran 2019 Pazartesi 03:16 04:59 12:28 16:19 19:47 21:23