Şanlıurfa, Nusaybin ve Karkamış’ta bazı okullar tatil edildi

Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç’taki tüm okullarda, Birecik’te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç’taki tüm okullarda, Birecik’te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi

Nusaybin Kaymakamlığı, ilçede eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Nusaybin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce başlatılan Barış Pınarı Harekatı kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Kaymakamlık oluru ile ilçemizde 10 ve 11 Ekim 2019 tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

Karkamış’ta okullara harekat tatili

Gaziantep Valiliği, Fırat’ın doğusuna düzenlenen harekat nedeniyle Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde okulların bir gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Gaziantep ili Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar tedbir amaçlı olarak 10 Ekim 2019 Perşembe günü (1 günlüğüne) tatil edilmiştir" denildi.

(İHA)