  • Haberler
  • Gündem
  • Şanlıurfa polisinden aranan şahıslara şok operasyon

Şanlıurfa polisinden aranan şahıslara şok operasyon

Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı

19 Şubat 2019, Salı 01:28
A A
Şanlıurfa polisinden aranan şahıslara şok operasyon

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce diğer birimlerin de desteğiyle aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

20 KİŞİ YAKALANDI

İl genelinde düzenlenen operasyonda cinayet, yaralama, silahla tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti, cezaevinden firar gibi birçok suçtan aranan 20 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Yakalanan zanlıların 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi. 

ŞANLIURFA (İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.