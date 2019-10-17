AA/İbrahim Toprak

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle eğitime ara verilen okullar şöyle:

Suruç ilçesinde;

Mürşitpınar,

Çaykara,

Küçük Kendirciler,

Eğrice,

Çengelli,

Aşağı Oylum,

Dolaş,

Dikmetaş,

Fıstıklı,

Kesmecik,

Şakir Şimşek,

Tavşan,

Yolaklı,

Binatlı,

Taşlıkuyu,

Küçükova,

Molla Hamza,

Göleç,

Atlılar,

Balaban,

Deniz,

Kaynakçı,

Özgören,

Özlüce,

Tokçalı,

İzci,

Yıldız,

Eskice ve

Kovalı ilk ve ortaokulları.

Birecik ilçesinde de;

Çiçekalan,

Duyduk,

Konak,

Sakaltutan,

Yukarı İncirli,

Düzlüce,

Aşağı Karkutlu,

Göktepe,

Bilekli,

Güvenir,

Eşmeler ve

Akarçay ilk ve ortaokulları.

Şırnak Valiliği'nin yazılı açıklamasında ise harekat nedeniyle İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulunda bugün ve yarın eğitime ara verildiği açıklandı.