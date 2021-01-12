Türkiye Şanlıurfa'da 16 gün tüm etkinlikler yasak

Şanlıurfa'da 16 gün tüm etkinlikler yasak

Türkiye

Şanlıurfa'da 16 gün tüm etkinlikler yasak

Şanlıurfa Valiliği yürüyüş, toplantı ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 16 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

12 Ocak 2021, Salı 21:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden İlimiz sınırları içerisinde bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının kampüsünde, eklentilerinde ve tel örgü sınırlarına bir kilometre mesafe içerisinde; yapılacak her türlü "Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle cezaevine girme, cep telefonu ile fotoğraf ve video çekimi yapma, stant açma, eylemsel davranışlarda bulunma” gibi etkinlikler 12 Ocak 2021 - 28 Ocak 2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır" denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

ŞANLIURFA (İHA)

İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecekİçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlaması için açıklama


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Şüpheye dair
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Dijital zorbalık
Hakan Çelik
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yılmaz Güney Destanı
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Süper Loto sonuçları: 12 Ocak Süper Loto kazandıran numaralar