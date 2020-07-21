Türkiye Şanlıurfa'da 191 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 191 ev karantinaya alındı

Türkiye

Şanlıurfa'da 191 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 191 ev karantinaya alındı.

21 Temmuz 2020, Salı 22:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.  Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 8, Bozova'da 1, Ceylanpınar'da 6, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 78, Hilvan'da 9, Karaköprü'de 44, Siverek'te 7, Suruç ve Viranşehir'de 9'ar olmak üzere 191 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 107 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

AA


İlgili Haberler
21 Temmuz corona virüs tablosu açıklandıABD, corona virüs salgınında Çin’i suçladı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Avrupa’da yaşayan Türkler nerede?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Renklerden ‘tehlike’ üretmek
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 21 Temmuz corona virüs tablosu açıklandı