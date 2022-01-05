Şanlıurfa’da 26 kişi fuhuş operasyonunda gözaltına alındı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 26 zanlıdan 14’ü sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
05 Ocak 2022, Çarşamba 17:59 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akçakale ilçesinde “Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda 26 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlıdan 14’ü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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