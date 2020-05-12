Türkiye Şanlıurfa'da 6 apartman ve 6 müstakil eve karantina

Şanlıurfa'da 6 apartman ve 6 müstakil eve karantina

Türkiye

Şanlıurfa'da 6 apartman ve 6 müstakil eve karantina

Şanlıurfa'da corona virüs vakası tespit edilen 6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındı.

12 Mayıs 2020, Salı 12:40 Son Güncelleme:
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Siverek ilçesinde, 12 kişi, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastaların yaşadığı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerindeki 6 apartman ile 6 müstakil evin karantinaya alınmasına karar verdi.

Karar üzerine güvenlik güçleri, apartmanlar ile evlerin önüne güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

DHA


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