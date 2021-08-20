Türkiye Şanlıurfa’da aşure dağıtımında izdiham!

Şanlıurfa’da aşure dağıtımında izdiham!

Türkiye

Şanlıurfa’da aşure dağıtımında izdiham!

Şanlıurfa muharrem ayı nedeniyle cuma namazı çıkışında aşure dağıtımı yapıldığı sırada izdiham yaşandı.

20 Ağustos 2021, Cuma 17:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muharrem ayı dolayısıyla Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Eyüp Peygamber Camisi’nde cuma namazı çıkışında aşure dağıtıldı. Namaz çıkışında cami avlusunda toplanan kalabalık, aşure dağıtımı nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler ve polisler, sıraya girenleri sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyardı. Avluda bulunan kazanların başına geçen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tabaklara doldurduğu aşureleri vatandaşlara dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham yaşandı.


BALIKLIGÖL'DE DE İZDİHAM YAŞANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle Balıklıgöl platosu içerisinde bulunan Dergâh Camii'nde, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Aşure dağıtımında açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, aşurenin bereket demek olduğunu belirterek bu geleneği sürdüreceklerini belirtti. Yapılan açıklamanın ardından aşure kazanlarının başına geçen protokol, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure almak için dakikalarca sıcak havada sırada bekleyenler, izdihama neden oldu. Sosyal mesafenin olmadığı dağıtımda zabıtalar, toplanan kalabalığı sıraya sokmak için yoğun çaba sarf etti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ciddiyet
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gümüşhane Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor