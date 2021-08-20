Şanlıurfa’da aşure dağıtımında izdiham!

Muharrem ayı dolayısıyla Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Eyüp Peygamber Camisi’nde cuma namazı çıkışında aşure dağıtıldı. Namaz çıkışında cami avlusunda toplanan kalabalık, aşure dağıtımı nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler ve polisler, sıraya girenleri sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyardı. Avluda bulunan kazanların başına geçen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tabaklara doldurduğu aşureleri vatandaşlara dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham yaşandı.





BALIKLIGÖL'DE DE İZDİHAM YAŞANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle Balıklıgöl platosu içerisinde bulunan Dergâh Camii'nde, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Aşure dağıtımında açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, aşurenin bereket demek olduğunu belirterek bu geleneği sürdüreceklerini belirtti. Yapılan açıklamanın ardından aşure kazanlarının başına geçen protokol, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure almak için dakikalarca sıcak havada sırada bekleyenler, izdihama neden oldu. Sosyal mesafenin olmadığı dağıtımda zabıtalar, toplanan kalabalığı sıraya sokmak için yoğun çaba sarf etti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)