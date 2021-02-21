Türkiye Şanlıurfa'da bir minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da bir minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Türkiye

Şanlıurfa'da bir minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde 1’i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

21 Şubat 2021, Pazar 16:08 Son Güncelleme:
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Olay, Bozova’nın Atatürk Baraj göleti yakınındaki Buğdayhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.



Olayın ardından bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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