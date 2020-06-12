Türkiye Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Türkiye

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 binada karantina uygulaması başlatıldı.

12 Haziran 2020, Cuma 00:51 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

İHA


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