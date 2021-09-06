Türkiye Şanlıurfa'da büyük operasyon! 275 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da büyük operasyon! 275 kilo eroin ele geçirildi

Türkiye

Şanlıurfa'da büyük operasyon! 275 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 275 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

06 Eylül 2021, Pazartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

TAM 275 KİLO!

Kent merkezinde bir tırı durduran ekipler, "Kyra" isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada 275 kilogram eroin ele geçirdi. Operasyonda 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. (AA)

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