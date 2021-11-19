Türkiye Şanlıurfa'da çalıntı 35 motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa'da çalıntı 35 motosiklet ele geçirildi

Türkiye

Şanlıurfa'da çalıntı 35 motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 35 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

19 Kasım 2021, Cuma 14:36 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 35 çalıntıyla hurdaya ayrılmış 4, trafikten men edilmiş 4 ve hacizli 2 olmak üzere toplam 45 motosiklet ele geçirildi.

Söz konusu motosikletlerle ilgili 45 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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