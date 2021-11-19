Şanlıurfa'da çalıntı 35 motosiklet ele geçirildi
Şanlıurfa'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 35 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
19 Kasım 2021, Cuma 14:36 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 35 çalıntıyla hurdaya ayrılmış 4, trafikten men edilmiş 4 ve hacizli 2 olmak üzere toplam 45 motosiklet ele geçirildi.
Söz konusu motosikletlerle ilgili 45 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.