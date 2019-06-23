Şanlıurfa'da çatışma! 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Başak Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda Halil Göçer, İsmail Demirbaş ve Mehmet Demirbaş yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Harran ve Akçakale ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Göçer hayatını kaybetti.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Göçer'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayın ardından güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.