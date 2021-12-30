Türkiye Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Türkiye

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

30 Aralık 2021, Perşembe 18:15 Son Güncelleme:
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MİT ve Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakale ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü üyesi olan ve örgüt içinde sözde 'savaşçı' ile 'komutan' düzeyinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. 

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA (DHA)

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