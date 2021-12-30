MİT ve Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakale ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü üyesi olan ve örgüt içinde sözde 'savaşçı' ile 'komutan' düzeyinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA (DHA)