Türkiye Şanlıurfa'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 5 kişi gözaltında

Şanlıurfa'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 5 kişi gözaltında

Türkiye

Şanlıurfa'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 5 kişi gözaltında

Şanlıurfa'da polis tarafından DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

02 Kasım 2021, Salı 17:37 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve Akçakale ilçesindeki belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ ve El Kaide saflarında sözde sorumlu, savaşçı ve güvenlik ofisinde görev alarak faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

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