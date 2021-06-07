Türkiye Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Türkiye

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da, tamponu çıkınca duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada; Suriye uyruklu Muhamed El Binşi (20) ile Ahmet Tepekesen (41) öldü, 2 kişi de yaralandı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 01:23 Son Güncelleme:
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Kaza, Yeşildirek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Ahmet Tepekesen yönetimindeki otomobilin tamponu düştü.

Bunun üzerine aracı park eden Tepekesen, tamponu takmaya çalıştı. Bu sırada aynı güzergahtan gelen Ö.H.Ö. yönetimindeki otomobil, köprülü kavşaktaki duran otomobile arkadan çarptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin bariyerlere sıkışması sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Muhammed El Binşi ile sürücü Ahmet Tepekesen tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Ahmet Emek ile Mahmut Tepekesen’in tedavisinin devam ettiği belirtildi. Otomobil sürücüsü Ö.H.Ö.'nün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)

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