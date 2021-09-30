Türkiye Şanlıurfa'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Şanlıurfa'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın sürücünün önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptığı ve karşı şeride girdiği belirtildi.

30 Eylül 2021, Perşembe 09:19 Son Güncelleme:
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Kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinde meydana geldi. Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen sürücü, 19 BC 549 plakalı otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu.


Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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