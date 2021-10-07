Türkiye Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Minibüstekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

07 Ekim 2021, Perşembe 09:11 Son Güncelleme:
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Mustafa Aci idaresindeki 01 ADM 985 plakalı otomobil, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nun 8. kilometresinde ters yönden gelen Ahmet Ataş yönetimindeki 80 ABM 131 minibüs ile çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, otomobil sürücüsü Aci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüstekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

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