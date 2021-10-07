Türkiye Şanlıurfa'da feci ölüm! Erkek arkadaşı itiraf etti

Şanlıurfa'da feci ölüm! Erkek arkadaşı itiraf etti

Türkiye

Şanlıurfa'da feci ölüm! Erkek arkadaşı itiraf etti

Şanlıurfa'da erkek arkadaşının ruhsatlı tabancasından çıkan kurşun ile arabada hayatını kaybeden Hasret Tutal hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek arkadaş Şervan Bekir Gülel, kız arkadaşını kazara vurduğunu söyledi.

07 Ekim 2021, Perşembe 16:54 Son Güncelleme:
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Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Otomobille gezmeye çıkan Şervan Bekir Gülel ve kız arkadaşı yol üzerinde durarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi. Çevredekiler, araca koştuklarında Hasret Tutal’ın vurulduğunu gördü.

Gülel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hasret Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Servan Bekir Gülel'in ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği belirtildi. 

Hasret Tutal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


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