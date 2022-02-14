Türkiye Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Türkiye

Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında halen görevde bulunan doktor, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 14:42 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 


Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu daha önce FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen bazıları aktif görevde bulunan doktor, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)

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