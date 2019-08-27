Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu Şanlıurfa'da ev ve umuma açık eğlence merkezlerinde polisin düzenlediği operasyonda ’Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin etme’ suçlaması ile gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı, yabancı uyruklu 21 kadın ise sınır dışı edildi