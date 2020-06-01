Şanlıurfa’da hayvan pazarında el sıkışarak anlaşmak yasaklandı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs salgınıyla ilgili yeni karantina kararları aldı. Alınan kararlar doğrultusunda corona virüs tespit edilen Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde 2’şer bina, Birecik ve Viranşehir’de ise birer bina olmak üzere toplam 6 bina ile Bozova ilçesine bağlı Kırağılı kırsal mahallesinde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı. Siverek ve Viranşehir ilçelerinde 2’şer bina ile Eyyübiye ilçesinde bir binada ise karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildi.

Tokalaşarak pazarlık olmayacak

Bugün itibarıyla açılan hayvan pazarında hayvan satıcısı ile alıcı arasında el sıkışarak anlaşmaya varılması da yasaklandı. Pazarlıklar, geleneksel olarak el sıkışma metoduyla yapılamayacak. Girişlerde el dezenfektanı ile ateş ölçer cihazın bulundurulmasına karar verildi. Maske kullanmanın zorunlu olduğu pazarda sosyal mesafeye uyulma zorunluluğu olduğu, zabıta ve güvenlik görevlilerin de pazar içerisinde sürekli denetim yapacağı vurgulandı.

ŞANLIURFA (İHA)







