Şanlıurfa’da husumetli aileler barıştırıldı

Merkez Haliliye ilçesinin Çekçek Mahallesi’nde yaklaşık 6 yıl önce Aydoğdu ailesine mensup amca çocukları arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga nedeniyle husumet başladı. Ailenin ileri gelenleri ile kanaat önderleri taraflarla görüşerek barışmaları için ikna etti.

AİLE FERTLERİ BİR ARAYA GELDİ

Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde, her iki ailenin fertleri bir araya geldi.

Ailenin önde gelenlerinden Kasım Aydoğdu, yaptığı konuşmada, yeğenleri arasında yaşanan husumetin barışla sonuçlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

TARAFLAR BİRBİRİNE SARILARAK BARIŞTI

Barış için destek veren herkese teşekkür eden Aydoğdu, "İnşallah bundan sonra benzer olaylar, durumlar yaşanmaz." dedi. Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Barış yemeğine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü Mehmet Taştan da katıldı.

ŞANLIURFA (AA)