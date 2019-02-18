Şanlıurfa’da iki aile arasında kavga: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hayati Harrani Mahallesi’nde komşu olan iki ailenin fertleri arasında arabaya yol vermeme nedeniyle çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

ŞANLIURFA (AA)