Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga! 3 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
22 Mayıs 2021, Cumartesi 11:37 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
3 ÖLÜ, 6 YARALI
Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.
(AA)