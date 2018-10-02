Şanlıurfa'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yapımı devam tek katlı evin inşaatında, çatının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

02 Ekim 2018, Salı 14:12
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Olay, Birecik ilçesine bağlı Saha Mahallesinde meydana geldi. Henüz kime ait olduğu öğrenilemeyen ve yapımı devam eden tek katlı evin inşaatında, çatı kısmında çökme meydana geldi. Çöken çatının altında kalan 3 işçi, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla inşaat dışına taşındıktan sonra, özel araçlarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnşaatta çalışmalar durduruldu. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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