Olay, Birecik ilçesine bağlı Saha Mahallesinde meydana geldi. Henüz kime ait olduğu öğrenilemeyen ve yapımı devam eden tek katlı evin inşaatında, çatı kısmında çökme meydana geldi. Çöken çatının altında kalan 3 işçi, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla inşaat dışına taşındıktan sonra, özel araçlarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnşaatta çalışmalar durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.