Türkiye Şanlıurfa'da kanlı saldırı! Uzun namlulu silahla saldırı

Şanlıurfa'da kanlı saldırı! Uzun namlulu silahla saldırı

Türkiye

Şanlıurfa'da kanlı saldırı! Uzun namlulu silahla saldırı

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

06 Şubat 2022, Pazar 00:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 BKG 893 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden plakası sökülmüş başka bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki İbrahim Kızılok (30) ile Murat Yılmaz (52), ağır yaralanırken, saldırganların kullandığı otomobil ise kaza yaptı. Kaza yapan otomobilden inen saldırgan ya da saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kızılok ve Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze aracına konulan cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırganların bulunması için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi. Komandoların arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Pembe misafirler
Banu Şen
Rauf Tamer
Okey
Rauf Tamer
Şirin Sever
Onca zulme dayanmış bir kadın hikayesi: Dilberay
Şirin Sever
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Hakan Çelik
Teknolojide üst lige çıkmamız buna bağlı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eğlenceyle başladı kabusa döndü: 24 kişi yaralandı