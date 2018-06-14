Şanlıurfa'da lastiği patlayan minibüs devrildi
Şanlıurfa’da lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı
Bugün öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda Şanlıurfa yönünde seyreden minibüs, arka tekerliğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada minibüste bulunan isimleri öğrenilemeyen aynı aileden 5 kişi yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralıları, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
DHA